Россия – на втором месте в мире по производству майонеза

Около 63% мирового рынка майонеза приходится на 10 стран и Россия – на втором месте в мире по производству этого популярного соуса. На долю РФ приходится 17,1% в стоимостном объеме, сообщается в отчете Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ.

На первом месте – США с долей в 19,3%. За полгода объем производства майонеза в России увеличился на 1,8% в годовом выражении и составил 350,7 тысячи тонн.

При этом в рейтинге мировых экспортеров Россия находится на двадцатой позиции, поставив в прошлом году продукции на 127 миллионов долларов. Топ-3 экспортера – США, Китай и Германия.

Майонез российского производства поставляется преимущественно в страны СНГ. Наибольшая доля поставок пришлась на Казахстан, Белоруссию и Азербайджан.

Доля российского майонеза, отправляемого на экспорт, в структуре общего объема производства в 2019 году составила 11,5%. В прошлом году поставки осуществлялись в 35 стран, а основным направлением экспорта являются преимущественно страны СНГ.

Мировое производство майонеза в 2019 году выросло на 1,1% по сравнению с 2018 годом – до 3,7 миллиона тонн, или до 9,6 миллиарда долларов.

Мировой импорт майонеза и других соусов в прошлом году достиг 4,1 миллиона тонн на общую сумму 10,1 миллиарда долларов, а основными импортерами были США, Великобритания и Канада.