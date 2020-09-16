"Газпром" может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах. Это ускорит подведение газа ко всем домам, увеличит надежность поставок, и сэкономит деньги, пояснил глава "Газпрома" во время встречи с президентом, которую транслировал телеканал "Россия 24".

Компания смогла бы строить отводы до потребителей, до домов от магистральных газопроводов с учетом точных потребностей, сэкономить деньги.

"Газпром" мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно – сейчас строят субъекты – внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые "газопроводы последней мили", – пояснил Миллер.

По его словам, "это, во-первых, ускорило бы темпы газификации. Во-вторых, это позволило бы субъектам Российской Федерации уделить больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные".

Такой подход позволил бы "перераспределить бюджетные средства среди регионов" и планировать с учетом потребностей конечного потребителя. Сейчас строятся избыточные мощности.

"Газпром" в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности в газопроводах-отводах. Процент загруженности газопроводов-отводов у нас, к сожалению, не очень высокий, то есть созданы избыточные мощности", – отметил Миллер. "Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем", – сказал глава государства.

В 2020 году "Газпром" увеличил инвестиции в газификацию более чем в 1,6 раза до 56 миллиардов рублей. Планируется построить 2350 километров линейных газопроводов, газифицировать 319 населенных пунктов и построить 410 котельных. "Уровень газификации по стране на конец этого года составит 71,4 процента. Но при этом в 11 регионах, в 11 субъектах Российской Федерации газификация полностью будет завершена", – сообщил Миллер.

В следующие пять лет "Газпром" увеличит расходы для газоснабжения и газификации почти в три раза до 526,1 миллиарда рублей и уровень газификации вырастет до 74,7 процента.