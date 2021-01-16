Агентство S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB". Прогноз рейтингов – стабильный, сообщает "Интерфакс".

В пресс-релизе агентства отмечается, что российский Валовой внутренний продукт вырастет на 2,9% в 2021 году и на 2,7% в 2022 году, а в дальнейшем будет составлять около 2%. Такими темпами реальный ВВП России вернется к уровню 2019 года к началу 2022 года.

По мнению агентства, позитивное влияние оказывают консервативная макроэкономическая политика, сильная позиция экономики как внешнего нетто-кредитора, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика.

Среди негативных факторов отмечаются структурные проблемы (зависимость от экспорта нефти и газа), геополитическая напряженность и экономические санкции.

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, рейтинг можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства. "Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга".