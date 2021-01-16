Аварийно остановлен первый энергоблок БелАЭС

На первом энергоблоке Белорусской АЭС сработала система защиты генератора, в целях безопасности блок отключен от сети. На данный момент радиационный фон в районе станции в норме, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в телеграм-канале.

По ее данным, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.

О выведении энергоблока №1 БелАЭС на 100% мощности Минэнерго республики проинформировало 13 января. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в нынешнем году, пишет РИА Новости.