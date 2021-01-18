Правительство вводит новую систему поддержки науки

Правительство вводит контроль эффективности и размеров господдержки научных проектов. "На проведение прикладных научных исследований в федеральном бюджете на этот год предусмотрено свыше 350 миллиардов рублей", – сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Теперь будет оцениваться результативность" тех, кто получает "субсидии и гранты из бюджета на научные исследования и экспериментальные научные разработки гражданского назначения".

Итоги работы в этом случае "должны иметь практическую значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной собственности". Правительство направляет деньги в разные прикладные разработки в здравоохранении, образовании, промышленности, космосе.

Но ученые и сотрудники лабораторий не должны рассчитывать только на господдержку, но и привлекать частные инвестиции – "не менее половины средств" от стоимости разработок и исследований.

Все проекты, получившие господдержку, внесут в единую государственную информационную систему.

"Это позволит эффективнее контролировать, как расходуются бюджетные средства, поддерживать самые перспективные проекты", – отметил Мишустин.