ВВП Китая вырос в 2020 году на 2,3%

ВВП Китая вырос в 2020 г. на 2,3% и превысил в денежном выражении 100 трлн юаней, достигнув 101,598 трлн юаней, сообщает Государственное статистическое управление Китая.

Промышленное производство в стране увеличилось в прошлом году на 2,8%, показатель в области услуг не изменился.

В ряде отраслей отмечен бурный рост. Так, рынок информационных технологий вырос на 16,9% благодаря увеличению спроса на программные решения для обеспечения удаленной работы и обучения во время пандемии коронавируса.

Между тем розничные продажи сократились на 3,9% на фоне неблагоприятной эпидемической обстановки. При этом онлайн-продажи увеличились за год на 14,8% и заняли 24,9% розничного рынка.

Инвестиции в основные фонды увеличились на 2,9%, в инфраструктуру – на 0,9%, в недвижимость – на 7%. Капиталовложения в производство сократились на 2,2%.

Продажи недвижимости выросли в 2020 г. на 2,6% в физическом выражении и 8,7% в денежном выражении.

Рост в фармацевтической отрасли составил 28,4%. Производство компьютеров и офисной техники увеличилось на 22,4%, электронная торговля подскочила на 20,2%.

Объем внешней торговли увеличился на 1,9%. Экспорт вырос на 4%, импорт снизился на 0,7%.

В прошлом году в Китае создали 11,86 млн новых рабочих мест. Это помогло сдержать рост безработицы: показатель остался на уровне 5,2%, как и в 2019 г.

Уровень инфляции составил 2,5%. Доходы населения выросли на 2,1%. Экономисты полагают, что ВВП Китая вырастет в 2021 г. на 8,2%.