В России могут появиться новые авиакомпании-лоукостеры с базовыми аэропортами в Жуковском, Челябинске и Калининграде. Глава Минтранса Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько попросили авиакомпании подготовить предложения и наработки, пишут "Известия".

В Росавиации 20 января пройдет совещание по развитию низкотарифных перевозок между регионами России, на котором авиакомпании представят свои предложения.

В совещании примут участие S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, Red Wings и "Ямал". "Аэрофлот" на мероприятие не приглашен, поскольку в его состав входит низкобюджетный перевозчик "Победа". Авиакомпания "Азимут" пока не подтвердила свое участие в совещании.

Стороны обсудят целесообразность создания новых авиакомпаний-лоукостеров или запуска подобных компаний на базе действующих авиаперевозчиков.

Вопрос о создании в России новых лоукостеров начали прорабатывать после назначения бывшего главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на должность министра транспорта.

По мнению Савельева, количество авиакомпаний-лоукостеров необходимо увеличить, а регионами для новых низкобюджетных компаний могут стать средняя полоса России и Дальний Восток.

В свою очередь Нерадько заявил, многие российские авиакомпании желают создать дочерние лоукостеры.