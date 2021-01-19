В Москве установили уровень прожиточного минимума на 2021 год

В Москве утвержден размер прожиточного минимума на 2021 год. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте столичных властей.

Согласно постановлению, размер прожиточного минимума на душу населения составит 18 029 рублей. Для трудоспособного населения сумма равняется 20 589 рублям, для пенсионеров — 13 496 рублей, а для детей — 15 582 рубля.

В постановлении отмечается, что контроль за выполнением указа возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.