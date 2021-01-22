Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонные мошенники начали использовать новую схему вымогательства денег и личных данных у россиян, сообщает Банк России.

Мошенники в телефонном разговоре представляются сотрудниками МВД и других правоохранительных органов.

Злоумышленники сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

Мошенники пытаются получить у клиентов кредитных организаций личные данные, номера платежных карт, сведения о совершенных по банковской карте операциях, чтобы использовать полученную информацию для хищения денег со счетов граждан.

ЦБ подчеркивает, что не подает заявления в правоохранительные органы без согласия клиентов кредитных организаций.

Если в телефонном разговоре незнакомый человек ссылается на начатый по заявлению Банка России уголовный процесс, то этот человек является злоумышленником, заключает ЦБ.