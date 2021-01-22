Минпромторг: соглашение о стабилизации цен не привело к дефициту

Соглашения, закрепляющие предельные оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло, сыграли свою роль, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Мы видим существенное снижение цены и на сахар, и на масло, и эти цены сегодня ниже тех, которые заявлены в соглашениях со стороны именно российского ритейла", – заявил заместитель министра в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он указал, что к дефициту продуктов это не привело, так как в стране производится достаточное количество этих продуктов.

В то же время Виктор Евтухов отметил, что властям не хотелось бы расширять перечень товаров, в отношении которых может действовать такое регулирование цен.

"Если расширять этот перечень, то, конечно, мы можем столкнуться с различными негативными явлениями отхода от рыночных принципов формирования цен", – пояснил он.

Ранее замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке сообщила, что правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, а также на яйца и картофель.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина на рост цен на базовые продукты питания. Через неделю были подписаны соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими производителями и ритейлерам о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок действия соглашений заканчивается 1 апреля текущего года. Кроме этого был принят закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары.