В России перекроют один из крупнейших каналов вывода денег

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете перевода денег по исполнительному листу сразу на счета за рубежом.

Это одна из самых популярных схем для вывода денег – одна компания переводит деньги другой после решения суда. Судебный спор инициируется партнерами схемы по выводу денег.

Такое возмещение будет переводиться только на счет в российском банке. Иностранным компаниям и гражданам также придется открывать счет в российском банке, чтобы получать денежные перечисления по исполнительному листу. К документу высказаны замечания и законопроект дорабатывается, пояснил РБК представитель Минюста.

Впервые о такой схеме стало известно в 2017 году. Только за один год 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмывания денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркивают в Центробанке России, появляется новое звено — Федеральная служба судебных приставов. По этой схеме два юрлица, один из которых является российским резидентом, а другой нет, договариваются о взыскании долга либо через третейские суды, либо заключив мировое соглашение.

Истцом выступает нерезидент. Он требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент с исполнительным листом суда обращается в ФССП. Приставы сначала списывают средства со счета должника на свой счет, а затем перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

Суды уже рассмотрели подобных исков на сумму не менее ста миллиардов рублей. При этом каждое из требований долга нерезидентов колеблется от 400 миллионов до 6 миллиардов рублей. При этом должники обычно никакой реальной деятельности не ведут, фирм по указанным адресам просто не существует, но у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга.