Объем наличных денег в России резко вырос в 2020 году

Объем наличных денег в России вырос в 2020 г. на 2,8 трлн руб. (+ 26,4%) до 13,4 трлн руб., сообщает Банк России. При этом пик роста (1,2 трлн руб.) пришелся на II квартал 2020 г., когда власти ввели ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

"В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги и старались запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы", – отмечает ЦБ.

С июля 2020 г. спрос на наличные деньги начал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре спрос сократился, а в декабре вырос, поскольку банки увеличили запасы наличных денег для пополнения касс и банкоматов перед Новым годом.

Между тем доля пятитысячных купюр в общем обороте наличных денег увеличилась в пошлом году с 26% до 31%, двухтысячных купюр – с 4% до 5%.