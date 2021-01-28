В России усовершенствуют правила идентификации мигрантов

Кабмин РФ намерен усовершенствовать систему для идентификации мигрантов из стран ЕАЭС, планирующих пребывать в России более трех месяцев. Об этом сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России в четверг 28 января.

Михаил Мишустин отметил, что по прошлогодним данным в России пребывало около 2,5 млн. граждан из стран ЕАЭС.

Исходя из ситуации с распространением COVID-19, система идентификации мигрантов, въезд которых в РФ не требует оформление визы, будет усовершенствована. Граждане, намеренные находиться в стране более трех месяцев будут обязаны пройти медицинское освидетельствование.

Премьер-министр добавил, что это необходимое условие на фоне пандемии коронавируса и распространения других опасных инфекций.

Конкретные сроки начала действия новой системы идентификации пока не уточняются.

Ранее глава кабмина сообщал о разработке мобильного приложения для трудоустройства мигрантов. Запуск на территории ЕАЭС ожидается в в следующем году.

Таким образом власти РФ рассчитывают привлечь на работу в Россию максимальное число русскоязычных граждан из стран союза. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.