Центробанк США на автопилоте: политика "казино" сохранится при Байдене

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая роль Центробанка США, на своем первом заседании при новом 78-летнем президенте США приняла решение продолжить прежнюю политику.

ФРС оставила ключевую процентную ставку около нуля и не изменила объем ежемесячных покупок облигаций, наращивая при этом объем госдолга через выпуск новых облигаций. Регулятор пообещал не останавливать денежную эмиссию и выкупать на рынке активы для поддержания котировок и ставок, пока не произойдет полный выход из рецессии крупнейшей в мире экономики. Члены ФРС единодушно решили оставить базовую процентную ставку в целевом диапазоне от 0 до 0,25% и продолжать каждый месяц покупать казначейские облигации на сумму не менее 80 миллиардов долларов и ценные бумаги с ипотечным покрытием на 40 миллиардов долларов.

Решение ФРС оставить околонулевые ставки – это огромное достижение, если его сравнивать с предложением прежнего президента США Дональда Трампа ввести отрицательные ставки.

Глава ФРС Джером Пауэлл, назначенный еще по предложению Дональда Трампа, на пресс-конференции признал, что попытки ФРС опереться на пузыри активов могут принести больше вреда, чем пользы. Но пока нет альтернативы. Новый министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала действовать масштабно, чтобы спасти экономику страны и не беспокоиться о долгах сейчас. Ожидаемое решение ФРС и выступление Пауэлла лишь усилило падение мировых рынков – произошел самый резкий спад с октября 2020 года, как в начале второй волны пандемии.