Минфин США возглавит Джанет Йеллен

Выдвинутая президентом Джозефом Байденом кандидатура Джанет Йеллен на должность руководителя Министерства финансов США утверждена Сенатом. В ближайшее время она будет приведена к присяге. 74-летняя Джанет Йеллен станет первой в истории США женщиной во главе Минфина.

В 2014 году она же стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системыСША, выполняющей функции центрального банка страны, напоминает ТАСС.

В 1967 году Джанет Йеллен с отличием окончила экономический факультет Университета Брауна, в 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.

В период с 1997 по 1999 год она возглавляла Совет экономических консультантов при тогдашнем президенте США Билле Клинтоне.

На посту председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен сменила Бена Бернанке, придерживавшегося политики низкой процентной ставки. При ней Центробанк начал использование регулятивных инструментов по борьбе со спекуляциями, но одними из важнейших достижений Йеллен считают первое с 2008 года повышение базовой процентной ставки.

Джанет Йеллен имеет награды Йельского университета, она почетный доктор юридических наук Университета Брауна и гуманитарных наук Бард-колледжа, почетный доктор права британского Уорикского университета, почетный член Британской академии.