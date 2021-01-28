ЦБ: банки РФ могут заработать свыше 1 трлн руб. в 2021 г.

Прибыль российских банков в 2021 г. может превысить 1 трлн руб., но это зависит от эпидемиологической обстановки, проблем в кредитных портфелях банков и скорости признания банками этих проблем, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

В 2020 г. совокупная прибыль российских банков составила 1,6 трлн руб., а рентабельность капитала – 16% против 22% в 2019 г.

ЦБ пока не представил прогноз по прибыли банков на 2021 г. Необходимо осмыслить определенные вещи, пояснил Данилов. "Прибыль, наверное, больше 1 трлн руб., ориентир пока такой. Но надо смотреть", – отметил чиновник.

Возможно, банкам придется увеличить резервы с учетом развития эпидемиологической обстановки и сокращения выплат по реструктурированным кредитам.

Между тем рейтинговое агентство S&P считает, что российские банки недополучат в 2021-2022 гг. почти 1,4-1,6 трлн руб. в виде чистого процентного дохода из-за низких ставок, при этом чистая прибыль в 2021 г. составит 1,2-1,3 трлн руб.

По прогнозу S&P, чистая процентная маржа банков может снизиться в 2021 г. на 50-75 базисных пунктов (б. п.) до исторически минимальных 3,25-3,5%, а в 2022 г. – еще на 25 б. п.

"Мне кажется, это слишком консервативный прогноз по резкому сокращению маржи", – отметил Данилов.

По оценкам ЦБ, чистая процентная маржа сократилась в 2020 г. на 20 б. п. до 4-4,5%. Маржа снизится и в 2021 г., но всего на 20-30 б. п.