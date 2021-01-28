Apple впервые выручила за квартал более $100 млрд

Выручка Apple в первом финквартале, благодаря рекордным продажам новой линейки iPhone и высокому спросу на другие продукты во время пандемии коронавируса, впервые за всю историю компании превысила $100 млрд.

За отчетный квартал, завершившийся для компании 26 декабря прошлого года, выручка выросла на 21%, с $91,8 млрд. до $111,44 млрд. По прогнозам экспертов, опрошенным FactSet, выручка ожидалась на уровне $103,27 млрд.

В отчетном квартале чистая прибыль Apple увеличилась на 29%, до $28,76 млрд. по сравнению с $22,24 млрд. за тот же период предыдущего года. В расчете на акцию прибыль составила $1,68, что на $0,43 больше чем в предыдущем году. Эксперты прогнозировали прибыль на уровне $1,42 на акцию.

По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, доля международных продаж компании по итогам квартала составила 64 процента. Рыночная капитализация компании составляет почти 2,4 триллиона долларов.

Китай, как отмечается в квартальном отчёте компании, порадовал значительным отложенным спросом на новые iPhone. Так в Большом Китае, куда входят КНР, Тайвань и Гонконг, квартальные продажи поднялись на 57%, до $7,95 млрд. В Северной и Южной Америке доход вырос на 12%, до $43,31 млрд. В европейских странах выручка увеличилась на 17%, до $27,3 млрд. Рост дохода в Японии составил 33%, до $8,29 млрд.

От продажи iPhone за квартал выручка Apple выросла на 17%, составив $65,6 млрд, хотя эксперты прогнозировали $59,53 млрд. В предпраздничный период компания представила линейку из четырех четыре новых моделей смартфонов с поддержкой 5G.

Компания давно не раскрывает статистику по количеству проданных устройств, но эксперты IDC ожидают, что в минувшем квартале было реализовано около 90,1 млн iPhone. Это является рекордным значением за всю историю наблюдений. Представители Apple отметили, что особой популярностью пользовались модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

От продаж компьютеров Mac выручка Apple выросла на 21%, до $8,68 млрд. Как считают аналитики, дефицит комплектующих не позволил Apple реализовать большее количество компьютеров.

Доход от сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay, а также iCloud подскочил на 24% до $15,76 млрд.

Выручка от продаж iPad выросла на 41% и принесла компании доход в $8,44 млрд. Доход от продаж носимых устройств и аксессуаров увеличился на 30%, принеся Apple еще $12,97 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики предполагали доход от продажи Mac $8,68 млрд, а от iPad – $7,38 млрд.

По итогам первого финансового квартал Apple выплатит дивиденды акционерам в размере $0,205 на каждую акцию. На дополнительных торгах в среду акции Apple снизились на 3,3%. В общей сложности стоимость акций увеличилась на 75,2% за последние 12 месяцев.