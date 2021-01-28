Несырьевой экспорт из России превысил в 2020 году $160 млрд

Объем несырьевого экспорта из России увеличился в 2020 г. на 3,5% и превысил $160 млрд, заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Доля несырьевого экспорта в общем объеме российского экспорта приблизилась к 50%. Для сравнения, в 2000 г. несырьевой экспорт составил $46 млрд.

По оценке РЭЦ, существуют предпосылки для увеличения российского несырьевого экспорта в 2021 г.

Задача РЭЦ как института развития состоит в том, чтобы экспортеры смогли использовать эти предпосылки для увеличения поставок, несмотря на непростые внешние условия, заключила Никишина. По данным Минсельхоза, экспорт российской сельхозпродукции вырос в 2020 г. на 20% в годовом выражении до $29,453 млрд.

Росстат заявил ранее, что Россия в январе-ноябре 2020 г. экспортировала продукции химической промышленности на $21,625 млрд. Россия в 2020 г. продала за границу оружия почти на $13 млрд, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По данным ЦБ, объем российского экспорта сократился в 2020 г. на 21,5% до $329,5 млрд, объем импорта – на 5,7% до $240,1 млрд.