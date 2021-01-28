ВВП США показал рекордное падение с 1946 года

Снижение экономики США в минувшем году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель снизился на 11,6%. Это первое снижение ВВП США после мирового кризиса и периода рецессии с 2007 по 2009 год, в это время показатель упал на 2,5%. По опросу экономистов агентством Рейтер, в 2020 году ожидалось снижение ВВП США на 3,6%.

По первой оценке в четвертом квартале 2020 года ВВП США вырос на 4%, в пересчете на год. Этот показатель совпал с прогнозами экономистов. Однако в первом квартале произошло снижение экономики США на 5%, в пересчете на год. Рекордное падение экономики США на 31,4% произошло во втором квартале. И рекордный рост на 33,4% был зафиксирован в третьем квартале.

По первой оценке за четвертый квартал рост потребрасходов США составили 2,5%, в пересчете на год, после роста на 41% в третьем квартале.

По предварительной оценке в годовом выражении, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, произошло снижение экономики США в прошлом квартале на 2,5%. В первом квартале в годовом выражении отмечен рост на 0,3%, во втором квартале зафиксировано снижение на 9%, а в третьем падение составило 2,8%

Бюро экономического анализа в номинальных и реальных ценах ежемесячно публикуют данные о ВВП США. Впервые доклад о квартальном ВВП публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка пересматривается дважды.