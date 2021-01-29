Общая задолженность россиян по ипотечным кредитам в 2020 г. превысила 9 трлн рублей

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в 2020 году вырос на 1 трлн. 594,8 млрд. рублей, или на 21,3% и достиг 9,086 трлн. рублей, согласно данным ЦБ России.

По данным Центробанка РФ, объем просроченных кредитов в декабре прошлого года снизился до 77,5 млрд. рублей, или на 1,8%. Но увеличился на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По итогам года, доля просроченных кредитов в совокупном портфеле снизилась с 0,97% до 0,85% за прошлый год.

В общей сложности в 2020 году ипотечных кредитов физлицам банки выдали на сумму в 4,296 трлн. рублей. То есть больше чем в 2019 году на 50,8%.

По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, которые были выданы в декабре прошлого года, снизилась на 0,02 п.п. и составила 7,36%, следует из информации ЦБ РФ.