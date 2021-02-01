Правительство утвердило список проектов в Арктике для господдержки

Правительство России утвердило список инвестиционных проектов в Арктике для господдержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании правительства.

Подписано постановление: в список попало "несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей".

Правительство предоставит бизнесу безвозвратные субсидии до 20% от их затрат при создании инфраструктуры для открытия новых производств на северных территориях.

Среди них – строительство горно-металлургического комбината в Мурманской области, освоении Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре, строительство предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля (остров Южный), глубоководного терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Мурманска, завод для разведения лосося и форели (Мурманская область) и проект технического перевооружения порта Витино и Беломорской нефтебазы.

Для получения субсидий необходимо: стоимость проекта – не менее 300 миллионов рублей; ожидаемые налоговые поступления за 10 лет должны соответствовать размеру субсидии.