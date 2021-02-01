ЦБ готовит банки к отмене кризисных послаблений

Положение в российском банковской отрасли достаточно управляемое, что вызывает "сдержанный оптимизм". При этом запас прочности банков позволит им чувствовать себя уверенно даже при отмене кризисных послаблений, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

По оценке Банка России, чистая прибыль российских банков составила в 2020 г. 1,6 трлн руб., а рентабельность капитала – 16%, что на 6% меньше, чем в 2019 г.

ЦБ пока не представил прогноз по прибыли банков на текущий год. По мнению Данилова, прибыль в 2021 г. превысит 1 трлн руб. "Все зависит от того, как сложится эпидемиологическая обстановка, как поведут себя реструктурированные кредиты, с какой скоростью банки увеличат резервы", – пояснил Данилов.

Проблемными при отмене послаблений могут стать 20-30% реструктурированных кредитов. Однако досоздание резервов пройдет постепенно, что облегчит положение банков. В связи с этим прекращение поддержки со стороны государства не станет критичным для банковского сектора, полагает ЦБ.

Похожая ситуация сложилась и в кризисном 2014 г. "Вызревание проблем заняло тогда довольно продолжительное время. В отношении кредитов физлицам это происходит довольно быстро, и банки достаточно быстро их резервируют. А в отношении кредитов юрлицам и МСП это занимает больше времени. По кредитам юрлицам четыре года – нормальная история. Поэтому разового одновременного роста резервов в связи с отменой послаблений в 2021 г. я не ожидаю", – заключил Данилов.