Росстат: в 2020 году ВВП России упал на 3,1 процента

В Росстате сообщили, что валовой внутренний продукт России по итогам 2020 года снизился на 3,1 процента. Таковы данные первой оценки.

Объем ВВП страны за минувший год составил 106,606 триллиона рублей. Минэкономразвития предполагал, что показатель снизится еще больше — до 3,9 процента.

Заместитель главы Минэкономразвития Полина Крючкова считает, что Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик. Связано это с тем, что власти страны смогли принять оперативные меры поддержки граждан и бизнеса.

На сайте ведомства отмечается, что в 2021 году показатель российского ВВП будет зависеть от выполнения Общенационального плана развития экономики, а также от скорости вакцинации против COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВВП снизился на 3,6 процента.