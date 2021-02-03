Центробанк заявил о необходимости сокращения льготной ипотеки

Банк России против массовой льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Жилье по этой программе уже многие скупают ради перепродажи.

В ЦБ предлагают оставить ипотеку только в некоторых регионах. "Программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима", — сказала Данилова.

Льготная ипотека привела к росту цен на жилье в мегаполисах, а Москва и Санкт-Петербург лидируют в ценовой гонке, за ними – Ленинградская область и Краснодарский край. "Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам", – отметил представитель ЦБ.

Минстрой хочет сохранить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Программу льготной ипотеки под 6,5% для покупателей квартир в новостройках запустили с апреля 2020 года​ до 1 ноября, но затем продлили до 1 июля 2021 года.