Опрос: почти половина россиян поддерживает четырехдневную рабочую неделю

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 48% россиян, отмечает компания Superjob. Почти 4% предприятий уже ввели такой график работы, 13% задумались о подобном нововведении.

В среднем одна компания из 100 вводила сокращенную рабочую неделю на некоторое время, но позднее вернулась к пятидневному графику.

Порядка 13% компаний обсуждали возможность сокращения количества рабочих дней, из них 4% посчитали, что это возможно, а 9% отказались от этого предложения.

Почти 70% россиян уверены, что смогут выполнить свой недельный объем работы за четыре дня.

Что касается времяпровождения, то 32% россиян хотели бы провести третий выходной с семьей, 18% россиян выбрали бы отдых вне дома или подработку.

Изучением языков или самообразованием занялись бы 13% граждан, а 10% предпочли бы заняться спортом. Лишь 7% опрошенных посвятили бы себя домашним делам.

Опрос проведен 1 февраля среди 300 работодателей, а также 1,6 тыс. граждан во всех округах России.