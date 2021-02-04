Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ стабилизировались

Благодаря соглашению о стабилизации цен на внутреннем рынке, достигнуто снижение цен на сахар от максимальных показателей в середине декабря, также стабилизированы цены на подсолнечное масло. Об этом заявил Максим Решетников в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Решетников доложил, что после роста цен в четвертом квартале прошлого года, был принят широкий комплекс мер для экономического регулирования. Эти меры, по словам министра, уже привели к положительным результатам, о чем свидетельствуют и данные Росстата.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство РФ и участники рынка заключили соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар отечественного производства. Данное соглашение продлится до первого апреля текущего года.