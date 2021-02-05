В России могут ввести новый вид кредита

В России может появиться новый вид кредита – ссуда на судебные расходы. Совет Федерации изучает соответствующий законопроект, пишет "Российская газета".

Законопроект предполагает, что ссуду смогут получить граждане, которые не имеют денег на оплату услуг адвоката.

Если истец выиграет дело, то он обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

"Многие эксперты оценивают такое партнерство положительно, поскольку оно способствует росту качества рассмотрения судебных споров и повышению качества юридических услуг", – заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

В свою очередь глава комитета Андрей Клишас поручил проработать вопрос о новом порядке судебного финансирования.