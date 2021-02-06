Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Аналитики агентства Fitch указали на надежность и последовательность политики Москвы, сильный внешний баланс, а также на самое низкое соотношение госдолга и Валового внутреннего продукта.

Также отмечена гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия. Согласно прогнозам, рост ВВП России в 2021 году составит три процента.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что это свидетельство успешного преодоления Россией негативных последствий пандемии и высокой устойчивости к внешним шокам.