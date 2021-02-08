Внешнеторговый профицит России сократился в 2020 году на 41,4%

Профицит внешней торговли России уменьшился в 2020 г. на $73,9 млрд (- 41,1%) до $104,5 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). В 2019 г. показатель упал на 16%.

Экспорт из России сократился в 2020 г. на 20,7% до $338,2 млрд, импорт в Россию – на 5,7% до $233,7 млрд.

В целом внешнеторговый оборот упал на 15,2% до $571,9 млрд.

Основой российского экспорта в 2020 г. остались топливно-энергетические товары, доля которых в составе экспорта уменьшилась до 49,6% (в 2019 г. – 62,1%).

Экспорт электроэнергии сократился в прошлом году на 39,6%, керосина – на 16,7%, нефти – на 11,4%, газа – на 9,7%. Экспорт бензина увеличился на 12,4%, СПГ – на 4,5%.

Основными торговыми партнерами России в 2020 г. стали Китай, товарооборот с которым составил $103,9 млрд (- 6,7%), Германия ($41,9 млрд, – 21,1%), Нидерланды ($28,6 млрд, – 41,4%), Британия ($26,6 млрд, + 53,6%), США ($23,9 млрд, – 8,9%), Турция ($20,8 млрд, – 20,2%), Италия ($20,2 млрд, – 19,9%), Южная Корея ($19,6 млрд, – 19,5%), Япония ($16,2 млрд, – 20,4%) и Польша ($14,3 млрд, – 19,7%).