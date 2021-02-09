Отток капитала из России сократился в январе

Чистый вывоз капитала из России частным сектором сократился в январе на 12,09% в годовом выражении до $8 млрд против $9,1 млрд в январе 2020 г., сообщает Банк России.

Отток капитала из России вырос в 2020 г. в 2,2 раза до $47,8 млрд.

Между тем профицит внешней торговли России сократился в январе на 29,85% до $9,4 млрд против $13,4 млрд в январе 2020 г.

Внешнеторговый профицит страны уменьшился в 2020 г. на 45,9% до $89,4 млрд.

Профицит счета текущих операций платежного баланса России сократился в январе на 35,85% до $6,8 млрд против 10,6 млрд в январе 2020 г.

"Импорт товаров и совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций оказались близкими к уровням января 2020 г.", – пояснил ЦБ.

Базовый сценарий прогноза ЦБ на 2021 г. предполагает, что при среднегодовой цене нефти Urals $45 за баррель профицит счета текущих операций составит $32 млрд, профицит внешней торговли – $99 млрд, отток капитала – $35 млрд.

За последние 30 лет из России вывели более $1 трлн, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. "А если брать весь бывший Советский Союз, то объем вывезенного капитала составляет $2 трлн", – отметил министр.