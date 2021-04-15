Дальневосточная авиакомпания получит 45 самолетов

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" получит 45 самолетов, включая восемь Superjet (SSJ-100) в этом году, сообщил Евгений Дитрих, гендиректор государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Правительство профинансирует эти поставки.

Недостающие самолеты поставит ГТЛК. "Автора" получит 45 самолетов до 2025 года. Среди них 8 самолетов SSJ-100, 19 самолетов Ил-114-300 и легкомоторный L-410 и новый малый девятиместный самолет "Байкал".

"Поставки восьми SSJ-100 будут распланированы по 1-3 самолета в год, по Ил-114-300 мы планируем поставить три самолета в 2023 году, восемь – в 2024 году", – сообщил замгендиректора ГТЛК Антон Королев.

"Автора" создана для жителей Дальнего Востока и связи с другими регионами: это 535 социально-значимых маршрутов, 66 межрегиональных и 469 местных. "Аврора" создается на базе всех местных перевозчиков при участии Сахалинской области (50% минус 1 акция), десяти соседних регионов в равных долях (по 5%) и правительства РФ ("золотая акция"). Регионы передадут в капитал нового перевозчика 25% плюс 1 акцию принадлежащих им авиакомпаний.