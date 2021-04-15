Определен срок завершения строительства "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока – 2", удваивающего поставки газа в ЕС из РФ, завершится не позднее лета. Проект готов на 96%: осталось уложить трубы в водах около Дании и ФРГ. Ранее регулятор ФРГ продлил до конца мая 2021 года разрешение достройки российско-европейского газопровода "Северный поток-2" в немецких водах Балтийского моря.

"Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", – заявил глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный. Крановое трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило работы в конце прошлого года. Теперь к строительству присоединился второй российский трубоукладчик "Академик Черский".

"Есть надежда, что вторая нитка, ну и первая, будут уложены не позднее июня, если, конечно, не будут мешать суда иностранных государств. Были такие прецеденты уже", – пояснил Завальный в ходе встречи депутатов Госдумы с коллегами из бундестага – членами германо-российской парламентской группы.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы и по строительству, и по наладке подачи газа будут закончены, и что до конца лета, есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", – подчеркнул он (цитаты РИА Новости).

Страны-партнеры России по проекту "Северный поток-2" решительно настроены завершить его, заявил неделей ранее 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сегодня отверг возможность отказа от "Северного потока – 2" из-за нового санкционного давления на Россию. Проект не связан с политикой – ни с новым ухудшением отношений РФ и США, ни с ситуацией на границе Украины и России.

По мнению Мааса прекращение строительства может даже увеличить напряженность между Западом и РФ. "Эту дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная", – заявил Маас в интервью телеканалу ARD. "Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы – скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным", – считает глава МИД ФРГ.

Опубликованный летом 2019 года первый доклад США о санкциях против РФ и "Северного потока-2" приостановил проект более чем на год и из него вышла часть европейских компаний, включая трубоукладчики, страховые и сертификационные компании. В итоге газопровод так и не заработал по плану в декабре 2019 года. Сейчас Россия достраивает газопровод своими силами.

Проект профинансирован в полном объеме. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которой владеет "Газпром", выступает оператором проекта, управляющей компанией. Газопровод из двух ниток труб, принадлежащий "Газпрому", протянулся на 1230 километров через Балтийское море из российского порта Усть-Луга до немецкого приемного пункта в Грайфсвальде (ФРГ).

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала соглашение о финансировании строительства стоимостью около 10 миллиардов евро с французской энергетической компанией Engie (GDF Suez), австрийской нефтяной OMV, нефтегазовой англо-голландской Royal Dutch Shell, немецкой энергетической Uniper и с крупнейшей в ФРГ нефтегазовой компанией Wintershall. Пять европейских компаний предоставили долгосрочное финансирование проекту на сумму 50% от общей стоимости проекта, или по 10% каждый (около 950 миллионов евро).