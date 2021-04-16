Обманутым вернут деньги: Минфин готовит закон для защиты от мошенников

Минфин России готовит поправки в законы для возврата переведенных мошенникам средств физических лиц, сообщил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Одна из этих мер – это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет, чтобы мы могли эти деньги вернуть человеку", – пояснил Чебесков.

Это "значительно ограничит и сдержит мошенников и позволит людям, в том числе и пенсионерам, пожилым людям, вернуть свои деньги", – отметил он (цитата ТАСС).

В прошлом году телефонные аферисты под видом банковских работников украли у россиян 65 миллиардов рублей – под разными предлогами мошенники уговаривают перевести деньги на чужой счет или узнают персональные данные (паспортные, счетов). И если раньше чаще всего жертвами оказывались пожилые люди, то сегодня от мошенников не застрахован никто. 2020 год стал рекордным не только по количеству звонков от мошенников. В интернете зафиксированы миллионы так называемых фишинговых сайтов – ресурсы, которые крадут данные банковских карт или персональную информацию. За март только поддельных сайтов по продаже авиабилетов появилось несколько сотен.