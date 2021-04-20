Газ в Европе подорожал до максимума за три месяца

Рост цен на сжиженный природный газ связан с прохладной погодой, рекордными ценами на выбросы углерода, увеличением стоимость газа в Азии, а также слабыми мощностями ветроэнергетики для конкуренции.

На газораспределительном хабе TTF в Нидерландах стоимость одной тысячи кубометров газа составила $267, что стало максимумом с 25 января текущего года.

Сначала года средняя стоимость контракта "на день вперед" на узле TTF составила $234 за тысячу кубометров. У "Газпрома" в бюджет на год заложена цена поставок газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубометров. Порядка 60% продаж "Газпрома" проходит по спотовым ценам "на месяц вперед", оставшиеся 40% привязаны к стоимости нефти по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ, а также к гибридному механизму.

Участники рынка опасаются, что из-за того, что цены на сжиженный природный газ в Азии прошли минимум в начале марта, азиатская премия начнет переманивать объемы СПГ с европейского рынка.

Отмечено, что Европа на месяц задерживается с началом кампании по восстановлению запасов СПГ в хранилищах и к предстоящей зиме не успеет подготовиться без форсированного импорта газа по всем направлениям поставок – через СПГ и по трубам.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, воскресенье был днем низкого спроса, и газовая отрасль Европы продолжила восполнение запасов газа в подземных хранилищах. Но данные о динамике восстановления запасов будут известны во вторник вечером.