Киев заявил, что они с Анкарой "стабилизируют" черноморский регион

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в Анталийском дипломатическом форуме. В своем выступлении Дмитрий Кулеба назвал Украину и Турцию силами стабилизации черноморского региона.

По словам Кулебы, у Украины и Турции – отличное сотрудничество практически на всех направлениях, включая энергетику.

Выступая в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?", Кулеба заявил о надежности Украины как транзитера природного газа, а проект "Северный поток – 2" назвал "угрозой".

К проектам, положительно влияющим на энергетическую стабильность и диверсификацию, украинский министр отнес Трансанатолийский газопровод. Также Украина ожидает завершения сооружения нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря, пишет РИА Новости.

"Это создаст новые возможности для поставок LNG-газа ", – заключил украинский министр.