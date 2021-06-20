В России появится базовый оклад для медработников

У всех медицинских работников России появится единый базовый оклад, заявил президент Владимир Путин. Поздравляя работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником Днем медицинского работника, глава государства отметил, что новая модель оплаты труда предусматривает единый для всех регионов размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Вскоре эта схема будет "отлажена и внедрена в России" в диалоге с медицинским сообществом.

Путин назвал труд медиков "благородным, напряженным и незаменимым" и добавил, что он должен справедливо и достойно оплачиваться, его слова приводятся на сайте Кремля.

Из бюджета уже выделено свыше 350 миллиардов рублей на специальные выплаты медикам в пандемию. Эта поддержка продолжится, сказал президент. Назвав оплату, соразмерную нагрузке, "важнейшим вопросом", Путин напомнил, что в период пандемии власти особо поддерживают врачей, медсестер, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Всего специальные выплаты получили почти 1,2 миллиона работников здравоохранения.

В дальнейшем власти продолжат развитие системы здравоохранения, в том числе первичного звена – поликлиник и ФАПов, расширят и программы диспансеризации, заявил Путин. Необходимо выстроить работу объектов здравоохранения на новой технологической базе, здания отремонтировать и обеспечить современным оборудованием.

Глава государства также отметил важность вакцинации в борьбе с пандемией коронавируса. Российские специалисты продолжают разработку новых вакцин и лекарств от коронавируса, и нужно наращивать темпы вакцинации в стране. Сейчас Россия обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, при этом продолжаются работы по разработке новых вакцин и лекарственных препаратов.

В заключении президент еще раз поздравил медицинских работников с праздником, поблагодарив их за труд, мужество, верность профессии и долгу, и пожелав крепкого здоровья и всего самого доброго. "Низкий поклон вам и всем вашим коллегам!" – заключил глава государства.