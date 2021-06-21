ЕС намерен запретить транзит и импорт удобрений из Белоруссии

Санкции, которые Евросоюз (ЕС) намерен ввести против Белоруссии, предполагают, в том числе, запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС и запрет на транзит удобрений через ЕС, сообщает Baltic News Service (BNS).

ЕС закончит обсуждать возможные санкции в четверг. Министры иностранных дел стран ЕС уже утвердили пакет санкций, который охватывает семь секторов экономики Белоруссии.

Если пакет утвердят окончательно, то "транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится", отметил источник.

В Белоруссии работает один из крупнейших в мире производителей удобрений – "Беларуськалий", который экспортирует свою продукцию через порт Клайпеды (Литва). От границы Белоруссии до порта удобрения доставляют "Литовские железные дороги". В Клайпеде удобрения переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas.

Санкции ЕС означают, что литовские компании потеряют десятки миллионов евро в год.

ЕС введет санкции против Белоруссии после произошедшего в мае случая с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.