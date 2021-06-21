Договор об общем рынке нефти в ЕАЭС должен быть подписан до 2023 года

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны подписать международный договор об общем рынке нефти и нефтепродуктов до 1 января 2023 года. Об этом заявил журналистам глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Глава ЕЭК сообщил, что коллегия приняла решение о необходимости разработки международного договора по общему рынку нефти и нефтепродуктов. Этот договор планируется подписать до 1 января 2023 года.

Мясникович добавил, что до конца текущего года будет подготовлен и направлен в страны ЕАЭС международный договор об общем рынке газа. В настоящее время над ним работает комиссия. Обсуждение данной темы идет уже не один год и в 2021 году договор должен быть подготовлен и направлен в страны ЕАЭС для внутригосударственных процедур, сообщил он.

Помимо этого, по словам Мясниковича, сейчас идет работа над договором о введении электронных навигационных пломб ЕАЭС. Данный договор также может быть подписан с 2021 году. Благодаря этому документу максимально исключатся различного рода проверки, недоверие, вскрытие грузов и все то, что создает массу неудовлетворения, сказал он.

Договором о ЕАЭС преследуется задача по созданию общих энергетических рынков по трем направлениям: электроэнергия, природный газ, нефть и нефтепродукты. Из сообщения, сделанного в апреле следует, что ЕЭК направила проект соглашения об общем рынке газа в страны ЕАЭС для внутригосударственного согласования. Запуск общего рынка газа намечен на 2025 год. В состав ЕАЭС входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.