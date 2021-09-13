Газ установил новый ценовой рекорд на европейском рынке

Очередной рекорд установила цена природного газа на европейском рынке. Котировки октябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба, голландского TTF, превысили 740 долларов за тысячу кубометров.

Еще в начале торговой сессии понедельника, 13 сентября, стоимость этого фьючерса составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, передает РИА Новости. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, цена газа в Европе может в ближайшее время преодолеть психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

По словам эксперта, прежде всего на цену влияет приближение зимы на фоне того, что запасы газа в хранилищах остаются на минимальных значениях. Также по-прежнему остаются на высоком уровне цены в Азии, и сжиженный газ идет туда, а не в Европу. Это приводит к сокращению объема предложения топлива на европейском континенте.