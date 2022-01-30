МВД: ущерб от экономических преступлений достиг в 2021 году 642 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в России составил в 2021 г. 641,9 млрд руб.

Это максимальное значение с 2009 г., когда ущерб экономике от противоправных действий превысил 1 трлн руб.

В прошлом году размер ущерба вырос в два раза в годовом выражении, отмечает МВД.

Основная доля (41%) экономических преступлений пришлась в 2021 г. на "сферу экономической деятельности". При этом большинство нарушений в этой сфере составили изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

Отмечены многочисленные случаи отмывания денег, незаконного предпринимательства и неправомерных действий при банкротстве.

Почти 33% экономических преступлений совершены против государственной и частной собственности. Речь идет о краже, мошенничестве, присвоении или растрате средств и имущества.

Порядка 17,5% экономических преступлений совершены против органов власти и интересов госслужбы. Речь идет о даче и получении взятки, а также посредничестве при даче и получении взятки.

Почти 6% в статистике заняли налоговые преступления.

Общее количество экономических преступлений оказалось в 2021 г. максимальным с 2013 г. – 117,7 тыс. (+ 11,6% в годовом выражении).

Доля экономических преступлений в общем количестве преступлений составила в прошлом году 6%.