На Украине закончился бензин: ЕС предложил Киеву топливо в обмен на зерно

На Украине сложилась тяжелая ситуация с топливом, которую ощущает на себе подавляющее большинство жителей страны.

Заправить частный автомобиль почти невозможно​​. В очереди за бензином нужно стоять часами, а дизельное топливо в большинстве областей вообще отсутствует, заявил замглавы Минфина Украины Александр Кава в эфире телеканала "Украина 24".

Правительство Украины работает над тем, чтобы увеличить поставки топлива из ЕС в обмен на украинскую железную руду и зерно.

В свою очередь Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили НПЗ в Кременчуге (Полтавская область, Украина) и резервуары с топливом для ВСУ.

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