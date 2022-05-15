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Ситуация на Украине 1 час назад

15 мая 2022 13:51

На Украине закончился бензин: ЕС предложил Киеву топливо в обмен на зерно


Global Look Press

На Украине сложилась тяжелая ситуация с топливом, которую ощущает на себе подавляющее большинство жителей страны.

Заправить частный автомобиль почти невозможно​​. В очереди за бензином нужно стоять часами, а дизельное топливо в большинстве областей вообще отсутствует, заявил замглавы Минфина Украины Александр Кава в эфире телеканала "Украина 24".

Правительство Украины работает над тем, чтобы увеличить поставки топлива из ЕС в обмен на украинскую железную руду и зерно.

В свою очередь Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили НПЗ в Кременчуге (Полтавская область, Украина) и резервуары с топливом для ВСУ.

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экономика Украина бензин ЕС/Евросоюз НПЗ новости

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