Банк России опроверг сообщения СМИ о покупке валюты у экспортеров

Некоторые СМИ сообщили о том, что Банк России начал покупать валюту у экспортеров через посредников для сдерживания роста курса рубля. "В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", – ответил ЦБ на запрос "Интерфакса".

Между тем газета "Ведомости" выдала новость о покупке валюты ЦБ со ссылкой на источники.

Сильный рубль вредит бюджету, поскольку доходы бюджета при долларе по 58 руб. или по 70-80 руб. сильно отличаются. При этом повышенные социальные обязательства государства требуют дополнительных денег. В бюджете на 2022 г. заложен курс 71 руб. за доллар.

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