ЕС может и дальше покупать нефть из России, но по серым схемам

Альтернативных источников нефти у Европы нет, именно поэтому из нового пакета антироссийских санкций исключили те ограничения, которые действительно затруднили бы схемы серого импорта.

На этой неделе замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что серый импорт, скорее всего, заработает во всю мощь. Ведь Европа сильно зависит от поставок из России. В прошлом году страны ЕС импортировали российской сырой нефти и нефтепродуктов на сумму более 70 миллиардов евро. Это почти треть от общих объемов.

"Они хотят заменить через полгода всего лишь крупнейшего поставщика нефти на европейский рынок. Давайте посмотрим, что там в августе будет, ведь они же в марте приняли санкции против российского угля. Что к 10 августа, опять же, крупнейший поставщик угля Россия не должен продавать уголь на европейский рынок. Вот и посмотрим к августу. Первый такой стресс-тест будет для европейской экономики, энергетики, смогли ли они вот такие гигантские объемы угля альтернативные найти", – поясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Важно отметить, что европейские нефтеперерабатывающие заводы, использующие российское сырьё, технически не смогут перейти на нефть из других регионов мира. Ведь нефть в разных странах и даже на отдельных месторождениях отличается по химическому составу. А у российской нефти – уникальные характеристики. Флагманский российский сорт Urals добывается на месторождениях в Западной Сибири, на Урале и в Поволжье. Юралс можно отнести к сортам с довольно высоким содержанием серы. Её массовая доля превышает полтора процента.

"До сегодняшнего дня, вот приняли санкции, но не один европейский НПЗ не ушел на ремонт, не ушел на модернизацию с целью перенастроиться под другой сорт. Т.е. все они, как работали, допустим, кто на Юралсе как работал, тот и продолжает работать на Юралсе. Никто не перенастраивается", – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Возможно, они и не собираются ничего "перенастраивать". А планируют и дальше закупать российское сырьё. Только по серым схемам. На нефтяном рынке трейдеры шепчутся о "латвийской смеси". Получается она так: берут российский Urals, перемешивают его с дизелем, который сделан из российской нефти в Польше. На выходе имеем некий латвийский сорт. Формально это уже другой продукт.

Западные компании пользуются похожими лазейками для покупки нефти из Ирана и Венесуэлы, которая по бумагам проходит как "малайзийская" или "сингапурская смесь".

Практикуются также серые схемы доставки. К примеру, нефтяной танкер-челнок с выключенным транспондером заходят в Приморск или Усть-Лугу, российские порты недалеко от Санкт-Петербурга. Там он загружается, потом возвращается в первоначальную точку и включает транспондер. Официально танкер как был посреди Балтийского моря, так и остался там, просто временно отключал транспондер. Всё это время челнока ожидает более крупный танкер, куда впоследствии перегружается российская нефть.

Есть много портов, где затем происходит смешивание. Например, в латвийском Вентспилсе. Там находится большой нефтяной терминал. Или в Нидерландах. И даже в открытом море.

Но во всех этих лазейках, прежде всего, заинтересована сама Европа. Россия уже перенаправляет экспорт в Азию, в основном в Индию и Китай. А за счёт роста цен наша страна в деньгах получает примерно такие же суммы, как и раньше.

В случае если Россия снизит добычу нефти, то опять же пострадают все страны-импортеры. Потому что вся оставшаяся на рынке нефть станет еще дороже.