Фунт подскочил на фоне новостей об отставке британского премьера

Согласно данным торгов, утром фунт торговался в районе 1,194 доллара, однако после появления в британских СМИ первых сообщений о том, что Джонсон в ближайшее время намерен подать в отставку, цена возросла до 1,1995 доллара.

Как отмечает РИА Новости, последние два дня фунт падал по отношению к доллару. Британская валюта теряла около 1,4% стоимости, достигнув минимума в 1,1875 впервые с марта 2020 года.

По данным телеканала Sky News, в течение дня Джонсон выступит с заявлением об отставке, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии. Планируется, что преемник будет определен до съезда партии, который должен пройти в конце сентября или начале октября этого года.

Напомним, ранее правительство Джонсона за несколько дней покинула почти половина его членов.