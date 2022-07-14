Снято более 80% ограничений, связанных с калининградским транзитом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион рассчитывает на полное восстановление транзита через Литву. При этом планируется продолжение развития инфраструктуры паромных перевозок.

"Я думаю, что буквально сегодня-завтра первые поставки по железной дороге начнутся. Я хочу сказать, что вагоны-то шли и раньше, но с другими грузами. Мы просто меняли номенклатуру, перераспределяли ее между железной дорогой и паромами", – уточнил Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".

Глава региона уверен, что железнодорожный транзит будет и дальше использоваться для перевозки грузов, входящих в санкционные списки Евросоюза. Это крайне важно для поставок стройматериалов, цемента, металлов, отметил Алиханов.

"Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты", – заявил губернатор российского эксклава.

Ограничения для автомобильного транзита еще действуют, но они должны быть полностью устранены. Под санкциями находится объем в 500-700 тысяч тонн груза в год. Если ограничения Литвы не будут сняты, то у российской стороны готов ответ на блокаду, предложения Калининграда можно будет использовать в качестве угрозы контрсанкций.