Торговля и новые проекты: как будут развивать сотрудничество Россия, Турция и Иран

Расчеты в национальных валютах, новые проекты, цены на нефть и западные санкции – Владимир Путин в Тегеране говорил об этом с лидерами Ирана и Турции. Стороны сделали ряд важных экономических заявлений.

Развитие экономических отношений и новые проекты: Владимир Путин в ходе саммита в Тегеране провел двусторонние и трехсторонние встречи с лидерами Ирана и Турции. С Ираном договорились активнее использовать национальные валюты в торговле. Ее объемы продолжают расти. Москва и Тегеран расширили списки животноводческих предприятий, которые могут поставлять свою продукцию на внутренние рынки. Накануне на Тегеранской валютной бирже начали торговать российским рублем. Это еще больше упростит торговлю между странами.

"За последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40%. Это очень хороший показатель. И нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия в самых разных сферах. Одна из них – это развитие инфраструктуры", – сообщил президент России Владимир Путин.

Что касается новых проектов, то РЖД сможет построить участок железной дороги в 146 километров длиной на иранской территории. Его создание сформирует транспортный коридор, который соединит железнодорожное сообщение России, Азербайджана и Ирана. Поезда смогут ходить от Санкт-Петербурга до портов Персидского залива. А в ядерной энергетике Россия станет посредником в вопросе восстановления полноценного сотрудничества между Международным энергетическим агентством и Ираном.

Не стоит забывать и о традиционном направлении – нефтегазовом. "Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания подписали меморандум о сотрудничестве по целому ряду проектов. Их общая стоимость оценивается в 40 миллиардов долларов. Самые крупные из них – по разработке шести нефтяных и трех газовых месторождений, а также строительство магистральных газопроводов. И это далеко не предел. Эксперты высоко оценивают потенциал развития российско-иранского сотрудничества.

"Иранская сторона официально заявляет, что у нас потенциал роста, как минимум, в 10 раз – то есть до 40 миллиардов долларов. То есть все идет нормально. Из России Иран готов закупать глинозем, сталь, изделия из стали, цинк, все, что идет на производство больших металлоконструкций и инженерных конструкций. Из Ирана мы закупаем различные конструкции, связанные с газотурбинами", – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

Отдельно затронули на встрече в Тегеране тему продовольственной безопасности. В этом вопросе Россия активно сотрудничает с Турцией.

"Мы будет содействовать вывозу украинского зерна, но мы исходим из того, что все ограничения, связанные с ограничениями по поставкам российского зерна, будут сняты. Мы об этом договаривались изначально и с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать. Никто не возражал до сих пор. В том числе и наше американские партнеры. Ну посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", – отметил президент России Владимир Путин.

Россия и Турция также рассматривают возможность отказаться от доллара и перейти на национальные валюты при расчетах за энергоносители. Российские компании поставляют около четверти нефтяного импорта Турции, а "Газпром" – почти половину импорта природного газа.

Санкционное давление со стороны Запада и попытки ограничить присутствие российских энергоносителей на мировом рынке только усиливает необходимость создавать альтернативные системы расчетов.

"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи ограничить объем российской нефти, ограничить цены российской нефти. Это все тоже самое, что сейчас происходит по газу. Даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием. Результат будет точно таким же – подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес", – объясняет Владимир Путин, президент РФ.

Отдельно Владимир Путин затронул ситуацию на рынке газа. Евросоюз фактически сам спровоцировал масштабный энергокризис. Чтобы исправить ситуацию, российский президент предложил, в том числе, запустить "Северный поток – 2" для увеличения поставок газа в Европу.

"Газпром" выполнял, выполняет и будет в полном объеме выполнять свои обязательства. Я начал с этого отвечать, этим же и закончу. Будет в полном объеме выполнять свои обязательства, если это, конечно, кому-то нужно. Они сами свои руками все делают, все закрывают, а потом ищут виноватых. Ну, это было смешно, если бы не было так грустно", – указал президент России Владимир Путин.

Встреча в Астанинском формате – то есть с участием президентов России, Турции и Ирана – в следующий раз пройдет в Москве. К тому времени российские, турецкие и, возможно, иранские банки подключатся к системе обмена финансовыми сообщениями. Ее уже сейчас дорабатывает Банк России.