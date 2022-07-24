Турция заработает на экспорте зерна из России и Украины

Глава комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнус Кылыч сообщил, что Анкара сможет покупать российское и украинское зерно по ценам ниже мировых. Как пояснил депутат в интервью изданию "Сабах", Турция также намерена покупать продовольствие для последующего экспорта, пишет ТАСС.

Скидки на перевозимое морем зерно Турции пообещали делегации России и Украины во время подписания 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции.

"Конечно, они сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно", – пояснил Кылыч.

По словам депутата, в зерновом соглашении Турции, России, Украины и ООН Анкара взяла на себя роль секретариата с функциями зарубежного представительства Москвы и Киева.