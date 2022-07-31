Беспрецедентный рост цен на газ вынуждает европейцев готовиться к зиме любыми способами, включая самые древние. Жители Нидерландов начали запасаться обычными дровами для обогрева домов, что сразу привело к дефициту этого товара.

Цены на дрова растут также стремительно, как и на другие энергоносители. Европейцы их закупают в массовом порядке, опасаясь холодной зимы. Поставщики дров не без оснований считают, что их товар может закончиться уже в самое ближайшее время.

Обычно покупатели дров начинали свои закупки только в сентябре, но ситуация с поставками российского газа вызвала панику на рынке.

Положение усугубляется тем, что часть дров поступала на рынок из Восточной Европы, в том числе из Украины. Конфликт, который западные страны подогревают изо всех сил, стремясь угодить своим хозяевам из-за океана, резко сократил поставки дров из Незалежной. Стандартная упаковка дров сейчас стоит на 50 евро дороже, чем год назад.

К тому же, государственная организация по лесному хозяйству Нидерландов упорно продолжает гнуть "зеленую линию". Голландские дрова на рынок не поставляются, что тоже сильно влияет на ситуацию.

Нидерланды находятся на втором месте после Швеции среди европейских стран по цене на газ. Жители королевства платят 0,2 евро за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа, сообщает РИА Новости.