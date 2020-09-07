Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на обращение депутата, направленное в ФАС 28 августа. Горелкин утверждает, что к нему неоднократно обращались представители российской ИТ-индустрии с жалобами на проблемы при попытках зарегистрировать учетную запись разработчика – она требуется, чтобы разместить приложение для iOS, macOS и других платформ Apple в магазине App Store.

Проблема, как сообщается, в том, что предоставляемые российскими банками данные, подтверждающие личность проводящего оплату аккаунта разработчика лица, не соответствуют формату, требуемому Apple. Из-за этого создатели приложений вынуждены для доступа к рабочей среде Apple покупать аккаунты, зарегистрированные в США или Китае, переплачивая сотни долларов. С похожими проблемами сталкиваются и программисты из ряда других стран.

В ФАС изданию заявили, что по запросу Горелкина уже ведется работа. При этом, отметила начальник управления регулирования связи и информационных технологий службы Елена Заева, жалоб от самих разработчиков приложений служба пока не получала. В Apple на запрос "Коммерсанта" не ответили.

В настоящее время Apple готовится оспорить опубликованное 10 августа решение ФАС о признании ее нарушителем антимонопольного законодательства по жалобе "Лаборатории Касперского". Кроме того, российский регулятор недавно предписал Apple устранить нарушения, ограничивающие конкуренцию на рынке iOS-приложений — отказаться от правила, позволяющего компании отклонять приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям App Store.

При этом борьба с монополизмом Apple не монополизирована органами власти и "Единой Россией". Коллега Антона Горелкина из "Справедливой России" Федот Тумусов на прошлой неделе внес законопроект, призванный ограничить комиссии владельцев магазинов приложений, заставить их отчислять часть поступлений в российский фонд подготовки кадров в области цифровых технологий, а также обязать Apple разрешить альтернативные методы установки программ на iOS-устройства.