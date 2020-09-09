Android 11 могут получить 55 устройств Samsung: список

Опубликован полный список смартфонов Samsung, которые в будущем могут получить обновление прошивки на основе только что выпущенной Android 11-й версии. По информации издания Gizchina, на апдейт могут рассчитывать более 50 устройств.

Первыми, как это обычно бывает, Android 11 получат флагманские смартфоны линеек Galaxy S20 и Galaxy Note20. Сроки выхода апдейта — до конца года. Обычно у Samsung не получалось сделать это раньше, однако на фоне оперативной подготовки апдейтов конкурентами — например, Xiaomi и Oppo уже предлагают обновить некоторые модели — корейцы, возможно, постараются в этот раз управиться быстрее.

Вот список смартфонов Samsung, которые на основании даты выхода на рынок и гарантийных обязательств производителя должны получить прошивку на Android 11 (нажмите, чтобы открыть увеличенное изображение в новой вкладке):

В публикации также сказано, что Samsung уже начала обновлять приложение Galaxy Wearable на версию, поддерживающую последнюю версию операционки Google. По информации инсайдеров, другие приложения южнокорейской компании также оперативно готовят к приходу 11-й версии Android.